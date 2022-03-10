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У Москві за протести арештували понад 220 людей, оштрафували понад тисячу

Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 13:13

У Росії понад 220 москвичів відправлено під адміністративний арешт за участь в акціях протесту, а понад 1 тисячу осіб – оштрафовано.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Мосміськсуд

Дослівно: "Столичні суди відправили під адміністративний арешт понад 220 учасників неузгоджених акцій у столиці, понад 1 тис осіб оштрафовано".

Деталі: Ймовірно, в російських містах проходять акції протесту проти вторгнення РФ в Україну і війни, однак влада їх придушує.

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Теми: Росіяакції
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