У Москві за протести арештували понад 220 людей, оштрафували понад тисячу

У Росії понад 220 москвичів відправлено під адміністративний арешт за участь в акціях протесту, а понад 1 тисячу осіб – оштрафовано.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Мосміськсуд

Дослівно: "Столичні суди відправили під адміністративний арешт понад 220 учасників неузгоджених акцій у столиці, понад 1 тис осіб оштрафовано".

Деталі: Ймовірно, в російських містах проходять акції протесту проти вторгнення РФ в Україну і війни, однак влада їх придушує.