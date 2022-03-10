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В Москве за протесты арестовали более 220 человек, оштрафовали более тысячи

Елена РощинаЧетверг, 10 марта 2022, 13:13

В России более 220 москвичей отправлены под административный арест за участие в акциях протеста, а более 1 тысячи человек – оштрафованы.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд

Дословно: "Столичные суды отправили под административный арест более 220 участников несогласованных акций в столице, более 1 тыс человек оштрафованы

Детали: Вероятно, в российских городах проходят акции протеста против вторжения РФ в Украину и войны, но власти их подавляют.

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Темы: Росcияакции
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