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ЗСУ накрила артилерією російську колону на Київщині: вбито російського полковника

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 березня 2022, 12:22

На Київщині Збройні сили України ліквідували командира полку окупанта російського полковника Андрія Захарова.

Джерело: Головне управління розвідки Мінобороникомандування Сухопутніх військ

Дослівно: "Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова".



Деталі: За даними командування Сухопутніх військ ЗСУ, у 2016-му році Захаров, будучи майором, отримав орден від Путіна.

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Вказано, що в результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.

Теми: війнаКиївська область
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