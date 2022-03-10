ЗСУ накрила артилерією російську колону на Київщині: вбито російського полковника

На Київщині Збройні сили України ліквідували командира полку окупанта російського полковника Андрія Захарова.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони, командування Сухопутніх військ



Дослівно: "Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова".

За даними командування Сухопутніх військ ЗСУ, у 2016-му році Захаров, будучи майором, отримав орден від Путіна.

Вказано, що в результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.