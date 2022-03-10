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ВСУ накрыла артиллерией российскую колонну на Киевщине: убит российский полковник

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 марта 2022, 12:22

В Киевской области Вооруженные силы Украины ликвидировали командира полка оккупанта российского полковника Захарова.

Источник: Главное управление разведки Минобороныкомандование Сухопутных войск

Дословно: "При ведении боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А. Захаров".

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Детали: По данным командования Сухопутных войск ВСУ, в 2016 году Захаров, будучи майором, получил орден от Путина.

Указано, что в результате значительных потерь 6 танкового полка БТГр вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне.

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Темы: войнаКиевская область
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