ВСУ накрыла артиллерией российскую колонну на Киевщине: убит российский полковник

В Киевской области Вооруженные силы Украины ликвидировали командира полка оккупанта российского полковника Захарова.

Источник: Главное управление разведки Минобороны, командование Сухопутных войск

Дословно: "При ведении боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А. Захаров".

Детали: По данным командования Сухопутных войск ВСУ, в 2016 году Захаров, будучи майором, получил орден от Путина.

Указано, что в результате значительных потерь 6 танкового полка БТГр вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне.