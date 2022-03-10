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Зеленський обіцяє, що російських пропагандистів покарають як співучасників воєнних злочинів

Роман ПетренкоЧетвер, 10 березня 2022, 12:56
Зеленський обіцяє, що російських пропагандистів покарають як співучасників воєнних злочинів

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські пропагандисти відповідатимуть за воєнні злочини так само, як і російська влада, яка дає накази бомбити мирних людей в Україні.

Джерело: відеозвернення Зеленського 10 березня

Пряма мова Зеленського: "Вночі зʼявилась інформація про загиблих у вчорашньому бомбардуванні пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі.

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Знаєте, на російському телебаченні згадали цю тему. Вона була у них на ток-шоу. Але жодного слова правди не сказали. Росіянам збрехали, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку – жінок та дітей. Росіянам збрехали, що нібито там засіли "націоналісти".

Вони брехали впевнено. Як і завжди. Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають.

Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати так само, як і ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей.

ВІДЕО ДНЯ

Ми знайдемо всю власність пропагандистів та повʼязаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб її конфіскували, де б вона не була. Ви ж любите багате життя. Любите благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок.

Вас притягнуть до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах. А потім...

Це обовʼязково буде. Вас зненавидять громадяни Росії. Всі, кого ви зараз обманюєте. Коли вони відчують наслідки вашої брехні. Відчують по своїх гаманцях. По можливостях, яких стає дедалі менше. По вкраденому майбутньому російських дітей.

Війна ніколи не буває ізольованою. Вона завжди бʼє і по жертві, і по агресору. Агресор просто пізніше це розуміє.

Але завжди розуміє. І завжди страждає".

Теми: Росіяпропагандавійна
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