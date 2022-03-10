Зеленский обещает, что российские пропагандисты будут наказаны как соучастники военных преступлений

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские пропагандисты будут отвечать за военные преступления так же, как и российские власти, которые дают приказы бомбить мирных людей в Украине.

Источник: видеообращение Зеленского 10 марта

Прямая речь Зеленского: "Ночью появилась информация о погибших во вчерашней бомбардировке роддома и детской больнице в Мариуполе.

Знаете, по российскому телевидению вспомнили эту тему. Она была у них на ток-шоу. Но ни слова правды не сказали. Россиянам соврали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме – женщин и детей. Россиянам солгали, что якобы там засели "националисты".

Они лгали уверенно. Как всегда. Военные преступления невозможны без прикрывающих их пропагандистов.

Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей.

Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем все, чтобы ее конфисковали, где бы она ни была. Вы ведь любите богатую жизнь. Любите благополучные страны. У вас больше этого не будет. И это только начало.

Вас привлекут к ответственности за участие в военных преступлениях. А потом...

Это обязательно будет. Вас возненавидят граждане России. Все, кого вы сейчас обманываете. Когда они ощутят последствия вашей лжи. Почувствуют по своим кошелькам. По возможностям, которых становится все меньше. По украденному будущему русских детей.

Война никогда не бывает изолированной. Она всегда бьет и по жертве, и по агрессору. Агрессор просто позже это понимает.

Но всегда понимает. И всегда страдает".