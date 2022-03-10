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Макрон і Шольц подзвонили Путіну: вимагали припинити вогонь

Четвер, 10 березня 2022, 14:16

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон у четвер вранці зателефонували президентові Росії Владіміру Путіну. 

Про це розповіли джерела в уряді Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N-TV.

У розмові Шольц та Макрон вимагали від Путіна негайного припинення вогню в Україні.

Вони наполягали, що будь-яке вирішення кризи має бути досягнуто шляхом переговорів між Україною та Росією. 

Джерела зазначили, що глави трьох держав хочуть залишатися в тісному контакті один з одним протягом наступних днів.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив журналістам, що під час розмови лідери "продовжили обговорювати тему України", не надавши додаткових подробиць.

Як повідомлялося, ​​міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив у четвер в Анталії що Росія не нападає на інші держави, тому не варто боятися її нападу на держави Заходу.

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Також Лавров підтвердив, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі.

Теми: МакронРосія
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