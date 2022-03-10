Макрон і Шольц подзвонили Путіну: вимагали припинити вогонь
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон у четвер вранці зателефонували президентові Росії Владіміру Путіну.
Про це розповіли джерела в уряді Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N-TV.
У розмові Шольц та Макрон вимагали від Путіна негайного припинення вогню в Україні.
Вони наполягали, що будь-яке вирішення кризи має бути досягнуто шляхом переговорів між Україною та Росією.
Джерела зазначили, що глави трьох держав хочуть залишатися в тісному контакті один з одним протягом наступних днів.
Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив журналістам, що під час розмови лідери "продовжили обговорювати тему України", не надавши додаткових подробиць.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив у четвер в Анталії що Росія не нападає на інші держави, тому не варто боятися її нападу на держави Заходу.
Також Лавров підтвердив, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі.