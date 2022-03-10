Макрон и Шольц позвонили Путину: потребовали прекратить огонь

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг утром позвонили по телефону президенту России Владимиру Путину.

Об этом рассказали источники в правительстве Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N-TV.

В разговоре Шольц и Макрон потребовали от Путина немедленного прекращения огня в Украине.

Они настаивали, что любое решение кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и Россией.

Источники отметили, что главы трех государств хотят оставаться в тесном контакте друг с другом в течение следующих дней.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что во время разговора лидеры "продолжили обсуждать тему Украины", не предоставив дополнительных подробностей.

Как сообщалось, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в четверг в Анталии, что Россия не нападает на другие государства, поэтому не стоит бояться ее нападения на государства Запада.

Также Лавров подтвердил, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе.