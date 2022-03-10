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Макрон и Шольц позвонили Путину: потребовали прекратить огонь

Четверг, 10 марта 2022, 13:16

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг утром позвонили по телефону президенту России Владимиру Путину.

Об этом рассказали источники в правительстве Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N-TV.

В разговоре Шольц и Макрон потребовали от Путина немедленного прекращения огня в Украине.

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Они настаивали, что любое решение кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и Россией.

Источники отметили, что главы трех государств хотят оставаться в тесном контакте друг с другом в течение следующих дней.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что во время разговора лидеры "продолжили обсуждать тему Украины", не предоставив дополнительных подробностей.

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Как сообщалось, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в четверг в Анталии, что Россия не нападает на другие государства, поэтому не стоит бояться ее нападения на государства Запада.

Также Лавров подтвердил, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе.

Темы: МакронРосcия
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