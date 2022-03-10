Зеленський: Після війни відбудуємо все за найкращими проєктами

Президент Володимир Зеленський заявив, що після війни Україна відбудує усі знищені російськими військами міста і села за найкращими архітектурними проєктами.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення 10 березня

Пряма мова Зеленського: "Після війни, після нашої перемоги ми відбудуємо усе, що зруйнував ворог. Дуже швидко. Дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма. Для відбудови. Я вже доручив Уряду почати розробку. Найкращі архітектори. Найкращі компанії. Найкращі проєкти. Для кожного міста.

Обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, Університет Каразіна, Палац праці, Бібліотека Короленка... ми все відбудуємо! Я обіцяю".

Деталі: Президент обіцяє, що Чернігів і Суми, Охтирка і Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі-всі міста, до яких приходило зло, "не бачитимуть і сліду від російського вторгнення".

А всі розбомблені ворогом населені пункти, площі і шляхи будуть такими, що "там буватимуть усі європейці".