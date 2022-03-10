Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: После войны отстроим все по лучшим проектам

Ирина БалачукЧетверг, 10 марта 2022, 14:17
Владимир Зеленский. Фото с Instagram

Президент Владимир Зеленский заявил, что после войны Украина отстроит все уничтоженные российскими войсками города и села по лучшим архитектурным проектам.

Источник: Зеленский во время видеообращения 10 марта

Прямая речь Зеленского: "После войны после нашей победы мы отстроим все, что разрушил враг. Очень быстро. Очень качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку. Лучшие архитекторы. Лучшие компании. Лучшие проекты. Для каждого города.

Областная детская больница, Харьковский онкоцентр, Университет Каразина, Дворец труда, Библиотека Короленко... Мы все отстроим! Я обещаю".

Детали: Президент обещает, что Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все города, в которые приходило зло, "не будут видеть и следа от российского вторжения".

А все разбомбленные врагом населенные пункты, площади и пути будут такими, что "туда будут приезжать все европейцы".

Темы: ЗеленскийУкраинавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

США предоставляют Украине системы ПВО по просьбе Зеленского

Русские войска снова обстреляли Киев: попали в частные дома

Отказ от НАТО и освобождение захваченных территорий: СМИ раскрыли детали мирного соглашения с РФ

видеоЗеленский предложил американцам создать новый союз

США и НАТО отправляют в Украину системы противовоздушной обороны - CNN

Украина стала частью энергетической системы Евросоюза

Все новости...
Зеленский
Зеленский подписал закон о конфискации всего российского имущества
Лавров заявил о возможности встречи Путина с Зеленским
Зеленский рассказал, почему не боится окружения Киева
Последние новости
21:10
видеоУкраинские артиллеристы нанесли удар по командному пункту россиян в Киевской области
21:08
Украина и МАГАТЭ подпишут соглашение о безопасности ядерных объектов
21:03
Минкульт обнародовал список разрушенных оккупантами культурных объектов
20:47
фотоСклад боеприпасов РФ "подправили" мастера ландшафт-дизайна из украинской артиллерии
20:36
Минобороны Британии подтвердило поставку ПЗРК Starstreak Украине
20:28
В МИДе объяснили, что делать, если потеряли ребенка
20:28
ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России
20:28
Минобороны России хочет даже авиаудар по театру в Мариуполе списать на "Азов"
20:27
Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение украинцам
20:17
Россияне обстреляли в Мариуполе помещение бассейна — под завалами дети и беременные
Все новости...