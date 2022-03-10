Зеленский: После войны отстроим все по лучшим проектам

Президент Владимир Зеленский заявил, что после войны Украина отстроит все уничтоженные российскими войсками города и села по лучшим архитектурным проектам.

Источник: Зеленский во время видеообращения 10 марта

Прямая речь Зеленского: "После войны после нашей победы мы отстроим все, что разрушил враг. Очень быстро. Очень качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку. Лучшие архитекторы. Лучшие компании. Лучшие проекты. Для каждого города.

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Областная детская больница, Харьковский онкоцентр, Университет Каразина, Дворец труда, Библиотека Короленко... Мы все отстроим! Я обещаю".

Детали: Президент обещает, что Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все города, в которые приходило зло, "не будут видеть и следа от российского вторжения".

А все разбомбленные врагом населенные пункты, площади и пути будут такими, что "туда будут приезжать все европейцы".