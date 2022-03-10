Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

З України до Польщі евакуювали студентів 26 країн світу

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 березня 2022, 14:51
фото ДПСУ

Студентів 26 країн світу евакуювали з України потягом до Польщі.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Напередодні у пункті пропуску "Мостиська залізнична" прикордонники відділу "Шегині" Львівського загону оформили потяг "Львів-Перемишль, яким виїзджали з країни 768 іноземців.

 

Громадяни Афганістану, Бангладеш, Вірменії, Білорусі, Грузії, Єгипту, Еквадору, Зімбабве, Йорданія, Лівану, Монголії, Нігерії, Пакистану, Палестини, РФ, Сирії, Сомалі, Судану, Сінгапуру, Таджикистану, Тунісу, Туркменістану, Узбекистану, Франції, Індії та Італії - усі студенти Харківських вишів наразі евакуювалися до країн ЄС.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: евакуаціявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео"Азов" показав відео полювання на танки РФ у Маріуполі

США оголосили про надання Україні систем ППО на прохання Зеленського

Російські війська знову обстріляли Київ: влучили в приватні будинки

Відмова від НАТО та звільнення захоплених після 24 лютого територій: ЗМІ розкрили деталі мирної угоди з РФ

відеоЗеленський запропонував американцям створити новий союз

США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони - CNN

Усі новини...
евакуація
Евакуація: знову відкрито "зелені коридори" – маршрути
Із Сум 9 березня евакуювали 43 тисячі людей 
Людей з частини Кривого Рогу вивозять через ризик заходу росіян
Останні новини
22:40
Садовий виклав дані орендодавців, які завищили ціни на житло: просили за 1-кімнату 80 тисяч гривень
22:34
Королівська родина Бельгії надасть прихисток трьом родинам українських біженців
22:22
Волонтери повідомляють, що українського парамедика "Тайру" взяли в полон
22:18
Із Маріуполя до Запоріжжя за день прибуло майже 6,5 тисяч осіб – Верещук
22:12
ФОТОВ окупованому Криму затримали ветерана кримськотатарського руху 
22:07
У середу ППО України знищила 10 повітряних цілей ворога
21:54
відео"Азов" показав відео полювання на танки РФ у Маріуполі
21:52
Leroy Merlin, яка ще працює в РФ, відключила українських співробітників від корпзв'язку
21:46
Зниклий у Каховці журналіст потребує невідкладної меддопомоги – дружина
21:45
ООН фіксує 726 загиблих мирних мешканців через війну в Україні
Усі новини...