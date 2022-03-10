З України до Польщі евакуювали студентів 26 країн світу
Четвер, 10 березня 2022, 13:51
Студентів 26 країн світу евакуювали з України потягом до Польщі.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Напередодні у пункті пропуску "Мостиська залізнична" прикордонники відділу "Шегині" Львівського загону оформили потяг "Львів-Перемишль, яким виїзджали з країни 768 іноземців.
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Громадяни Афганістану, Бангладеш, Вірменії, Білорусі, Грузії, Єгипту, Еквадору, Зімбабве, Йорданія, Лівану, Монголії, Нігерії, Пакистану, Палестини, РФ, Сирії, Сомалі, Судану, Сінгапуру, Таджикистану, Тунісу, Туркменістану, Узбекистану, Франції, Індії та Італії - усі студенти Харківських вишів наразі евакуювалися до країн ЄС.