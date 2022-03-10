Из Украины в Польшу эвакуировали студентов 26 стран мира

Студентов 26 стран мира эвакуировали из Украины в Польшу.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Накануне в пункте пропуска "Мостиская железнодорожная" пограничники отдела "Шегини" Львовского отряда оформили поезд "Львов-Перемышль", которым выезжали из страны 768 иностранцев.

Граждане Афганистана, Бангладеш, Армении, Беларуси, Грузии, Египта, Эквадора, Зимбабве, Иордании, Ливана, Монголии, Нигерии, Пакистана, Палестины, РФ, Сирии, Сомали, Судана, Сингапура, Таджикистана, Туни. и Италии - все студенты Харьковских вузов эвакуировались в страны ЕС.