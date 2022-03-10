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У передмісті Херсона окупанти розгромили інститут НААН

Альона Мазуренко Четвер, 10 березня 2022, 14:29

У передмісті Херсона у Наддніпрянському окупанти розгромили інститут зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України.

Джерело: директорка інституту Раїса Вожегова в коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Дійсно все там дуже-дуже погано. І солярку, і трактори, і двигуни, і все обладнання на господарському дворі – все знищено. Розбито та роздеребанено усе в інституті – кабінети, двері, комп'ютери – все це знищено.

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Першого дня, коли вони пішли з селища, ми почали забивати всі двері, але даремно, бо знову все повідкривали. У мене там охоронець 5 днів сидів, як в ув'язненні. Насіння картоплі у нас у підвалі було, зірвані усі замки, в гаражі все так само".

Деталі: За словами Вожегової, люди в селищі десь тиждень були у сховищах, підвалах, була справжня гуманітарна катастрофа.

Також вона розповіла, що у селищі померла бабуся і немає рідних та близьких, щоб її поховати.

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Теми: ХерсонокупаціявійнаРосія
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