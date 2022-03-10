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В пригороде Херсона оккупанты разгромили институт НААН

Алена МазуренкоЧетверг, 10 марта 2022, 14:29

В пригороде Херсона в Приднепровском оккупанты разгромили институт оросительного земледелия Национальной академии аграрных наук Украины.

Источник: директор института Раиса Вожегова в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Действительно все там очень плохо. И солярку, и тракторы, и двигатели, и все оборудование на хозяйственном дворе – все уничтожено. Разбито и раздеребанено все в институте – кабинеты, двери, компьютеры – все это уничтожено.

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В первый день, когда они ушли из поселка, мы начали забивать все двери, но зря, потому что снова все открыли. У меня там охранник 5 дней сидел, как в заключении. Семена картофеля у нас в подвале были, сорваны все замки, в гараже все так же".

Детали: По словам Вожеговой, люди в поселке где-то неделю были в хранилищах, подвалах, была настоящая гуманитарная катастрофа.

Также она рассказала, что в поселке умерла бабушка и нет родных и близких, чтобы ее похоронить.

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Темы: ХерсоноккупациявойнаРосcия
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