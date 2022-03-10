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Шредер попросить Путіна зупинити війну - Politico

"Європейська правда"Четвер, 10 березня 2022, 15:57

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, близький до президента РФ, у четвер у Москві зустрінеться з Владіміром Путіним.

Про це виданню Politico повідомили джерела, пише "Європейська правда".

Видання не наводить інших деталей зустрічі, тільки відзначає, що вона відбудеться в рамках зусиль з припинення війни в Україні.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який є особистим другом президента РФ, раніше розкритикував війну Путіна в Україні, але заявив, що "обидві сторони припустилися помилок". Він сказав, що НАТО розширилася надто далеко на схід після закінчення холодної війни, тим самим спровокувавши Кремль.

Донині, попри численні заклики у Німеччині та правлячій Соціал-демократичній партії, до якої належить політик, Шредер не дистанціювався від дій РФ в Україні.

СДПН вимагає, щоб він пішов у відставку з високооплачуваних посад в енергетичних компаніях РФ.

Повідомлялося, що з офісу Шредера у Німеччині почав звільнятися персонал.

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Крім того, ​​його позбавили почесного членства у футбольному клубі "Боруссія".

Теми: Путін
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