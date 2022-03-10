Шредер попросит Путина остановить войну

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, близкий к президенту РФ, в четверг в Москве встретится с Владимиром Путиным.

Об этом изданию Politico сообщили источники, пишет "Европейская правда".

Издание не приводит других деталей встречи, отмечает, что она состоится в рамках усилий по прекращению войны в Украине.

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, являющийся личным другом президента РФ, ранее раскритиковал войну Путина в Украине, но заявил, что "обе стороны допустили ошибки". Он сказал, что НАТО расширилась слишком далеко на восток после окончания холодной войны, тем самым спровоцировав Кремль.

До сих пор, несмотря на многочисленные призывы в Германии и правящей Социал-демократической партии, к которой принадлежит политик, Шредер не дистанцировался от действий РФ в Украине.

СДПГ требует, чтобы он ушел в отставку с высокооплачиваемых должностей в энергетических компаниях РФ.

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Сообщалось, что из офиса Шредера в Германии начал увольняться персонал.

Кроме того, его лишили почетного членства в футбольном клубе "Боруссия".