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У Росії почали розпродавати приватні літаки

Михайло Ткач, Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 15:06

У Російській Федерації після запровадження санкцій за війну проти України масово розпродають приватні літаки.

Джерело: джерела УП в авіаційній сфері та на авіаринку

Деталі: Наразі брокерам надійшла інформація про 11 літаків, які вже виставлені на продаж. 

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Усі вони до військової агресії РФ та накладання санкцій регулярно курсували між Європейським Союзом та Росією.

Зараз, відповідно до даних онлайн-радарів, ці літаки здійснюють внутрішні рейси по Росії та літають до ОАЕ, Туреччини, Кіпру, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану та Кувейту.

 
 

Більшість літаків належить російському чартерному оператору "Sirius Aero", яким володіє бізнесмен Микола Уланов. 

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За даними експертів у авіасфері, загалом у Росії нараховується близько 600 приватних літаків.

Ось 11 літаків, які виставлено на продаж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо: Більшість країн Євросоюзу закрили небо для Росії, ЄС запровадив жорсткі санкції проти РФ за війну проти України. Російські авіакомпанії змушені будуть повернути літаки, які перебувають у лізингу. 

Теми: Росіяавіа
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