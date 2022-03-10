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В России начали распродавать частные самолеты

Михаил Ткач, Елена РощинаЧетверг, 10 марта 2022, 15:06

В Российской Федерации после введения санкций за войну против Украины массово распродают частные самолеты.

Источник: источники УП в авиационной сфере и на авиарынке

Детали: На данный момент брокерам поступила информация об 11 самолетах, которые уже выставлены на продажу.

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Все они до военной агрессии РФ и наложения санкций регулярно курсировали между Европейским Союзом и Россией.

Сейчас, согласно данным онлайн-радаров, эти самолеты совершают внутренние рейсы по России и летают в ОАЭ, Турцию, Кипр, Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан и Кувейт.

 
 

Большинство самолетов принадлежит российскому чартерному оператору "Sirius Aero", которым владеет бизнесмен Николай Уланов.

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По данным экспертов в авиасфере, всего в России насчитывается около 600 частных самолетов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомним: Большинство стран Евросоюза закрыли небо для России, ЕС ввел жесткие санкции против РФ за войну против Украины. Российские авиакомпании вынуждены будут вернуть самолеты, которые находятся в лизинге.

Темы: Росcияавиа
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