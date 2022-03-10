В России начали распродавать частные самолеты

В Российской Федерации после введения санкций за войну против Украины массово распродают частные самолеты.

Источник: источники УП в авиационной сфере и на авиарынке

Детали: На данный момент брокерам поступила информация об 11 самолетах, которые уже выставлены на продажу.

Все они до военной агрессии РФ и наложения санкций регулярно курсировали между Европейским Союзом и Россией.

Сейчас, согласно данным онлайн-радаров, эти самолеты совершают внутренние рейсы по России и летают в ОАЭ, Турцию, Кипр, Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан и Кувейт.

Большинство самолетов принадлежит российскому чартерному оператору "Sirius Aero", которым владеет бизнесмен Николай Уланов.

По данным экспертов в авиасфере, всего в России насчитывается около 600 частных самолетов.

Напомним: Большинство стран Евросоюза закрыли небо для России, ЕС ввел жесткие санкции против РФ за войну против Украины. Российские авиакомпании вынуждены будут вернуть самолеты, которые находятся в лизинге.