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ГУР опублікувало імена бійців ОМОН Росгвардії, які вбивають мирне населення України

Роман ПетренкоЧетвер, 10 березня 2022, 16:11

Головне управління розвідки України опублікувало список військових злочинців ОМОН управління Росгвардії у Нижегородській області, які беруть участь у каральних операціях проти мирного населення на тимчасово зайнятих противником територіях України

Джерело: сайт ГУР

Деталі: У списку військових злочинців – усі з управління Росгвардії по Нижегородській області:

  • Заступник командира ОМОН полковник поліції Кузоватов Володимир Миколайович
  • Командир 4 оперативної роти ОМОН майор поліції Благообразов Іван Андрійович
  • Заступник командира 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН старший лейтенант поліції Конторін Олексій Олександрович
  • Старшина 4 оперативної роти ОМОН старший прапорщик поліції Ярмакович Едуард Миколайович
  • Командир 2 оперативного відділення 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН лейтенант поліції Рукацов Сергій Олександрович
  • Поліцейський (боєць) 1 оперативного відділення 1 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН молодший сержант поліції Хачатуров Володимир Михайлович
  • Поліцейський (боєць-снайпер) 1 оперативного відділення 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН прапорщик поліції Федоров Сергій Миколайович
  • Поліцейський (водій) 2 моторизованого відділення 1 моторизованого взводу моторизованої роти ОМОН прапорщик поліції Смирнов Олександр Миколайович
  • Поліцейський (боєць) 1 оперативного відділення 1 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН молодший сержант поліції Піскарєв Максим Павлович
  • Поліцейський (боєць) 2 оперативного відділення 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН сержант поліції Козлов Євген Володимирович
  • Поліцейський (боєць-висотник) 1 оперативного відділення 1 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН сержант поліції Мукабенов Ігор Ігорович
  • Заступник командира 1 моторизованого взводу моторизованої роти ОМОН старший лейтенант поліції Свистухін Роман Вікторович
  • Поліцейський (боєць) 2 оперативного відділення 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН прапорщик поліції Сивохін Олексій Петрович
  • Поліцейський (боєць) 1 оперативного відділення 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН старший сержант поліції Васильєв Дмитро Олегович
  • Поліцейський (боєць) 1 оперативного відділення 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН старшина поліції Трескін Олексій Євгенович
  • Поліцейський (боєць) 1 оперативного відділення 1 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН старший сержант поліції Серебренников Євген Олександрович
  • Поліцейський (боєць) 1 оперативного відділення 1 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН старший сержант поліції Серебренніков Дмитро Олександрович
  • Поліцейський (боєць-снайпер) 1 оперативного відділення 1 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН прапорщик поліції Малошта Олександр Володимирович
  • Поліцейський (вибухотехнік) інженерно-технічного відділення ОМОН старший прапорщик поліції Ларіонов Олександр Валерійович
  • Поліцейський (водій) 1 моторизованого відділення 2 моторизованого взводу моторизованої роти ОМОН прапорщик поліції Мордовін Олександр Михайлович

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Теми: розвідкавійнаРосіявбивство
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