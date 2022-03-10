ГУР опублікувало імена бійців ОМОН Росгвардії, які вбивають мирне населення України
Четвер, 10 березня 2022, 15:11
Головне управління розвідки України опублікувало список військових злочинців ОМОН управління Росгвардії у Нижегородській області, які беруть участь у каральних операціях проти мирного населення на тимчасово зайнятих противником територіях України
Джерело: сайт ГУР
Деталі: У списку військових злочинців – усі з управління Росгвардії по Нижегородській області:
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- Заступник командира ОМОН полковник поліції Кузоватов Володимир Миколайович
- Командир 4 оперативної роти ОМОН майор поліції Благообразов Іван Андрійович
- Заступник командира 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН старший лейтенант поліції Конторін Олексій Олександрович
- Старшина 4 оперативної роти ОМОН старший прапорщик поліції Ярмакович Едуард Миколайович
- Командир 2 оперативного відділення 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН лейтенант поліції Рукацов Сергій Олександрович
- Поліцейський (боєць) 1 оперативного відділення 1 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН молодший сержант поліції Хачатуров Володимир Михайлович
- Поліцейський (боєць-снайпер) 1 оперативного відділення 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН прапорщик поліції Федоров Сергій Миколайович
- Поліцейський (водій) 2 моторизованого відділення 1 моторизованого взводу моторизованої роти ОМОН прапорщик поліції Смирнов Олександр Миколайович
- Поліцейський (боєць) 1 оперативного відділення 1 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН молодший сержант поліції Піскарєв Максим Павлович
- Поліцейський (боєць) 2 оперативного відділення 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН сержант поліції Козлов Євген Володимирович
- Поліцейський (боєць-висотник) 1 оперативного відділення 1 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН сержант поліції Мукабенов Ігор Ігорович
- Заступник командира 1 моторизованого взводу моторизованої роти ОМОН старший лейтенант поліції Свистухін Роман Вікторович
- Поліцейський (боєць) 2 оперативного відділення 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН прапорщик поліції Сивохін Олексій Петрович
- Поліцейський (боєць) 1 оперативного відділення 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН старший сержант поліції Васильєв Дмитро Олегович
- Поліцейський (боєць) 1 оперативного відділення 2 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН старшина поліції Трескін Олексій Євгенович
- Поліцейський (боєць) 1 оперативного відділення 1 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН старший сержант поліції Серебренников Євген Олександрович
- Поліцейський (боєць) 1 оперативного відділення 1 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН старший сержант поліції Серебренніков Дмитро Олександрович
- Поліцейський (боєць-снайпер) 1 оперативного відділення 1 оперативного взводу 4 оперативної роти ОМОН прапорщик поліції Малошта Олександр Володимирович
- Поліцейський (вибухотехнік) інженерно-технічного відділення ОМОН старший прапорщик поліції Ларіонов Олександр Валерійович
- Поліцейський (водій) 1 моторизованого відділення 2 моторизованого взводу моторизованої роти ОМОН прапорщик поліції Мордовін Олександр Михайлович