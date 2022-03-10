Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР опубликовало имена бойцов Росгвардии, убивающих мирное население Украины

Роман ПетренкоЧетверг, 10 марта 2022, 15:11
ГУР опубликовало имена бойцов Росгвардии, убивающих мирное население Украины

Главное управление разведки Украины опубликовало список военных преступников ОМОН управления Росгвардии в Нижегородской области, участвующих в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины

Источник: сайт ГУР

Детали: В списке военных преступников – все из управления Росгвардии по Нижегородской области:

Реклама:
  • Заместитель командира ОМОН полковник полиции Кузоватов Владимир Николаевич
  • Командир 4 оперативной роты ОМОН майор полиции Благообразов Иван Андреевич
  • Заместитель командира 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старший лейтенант полиции Конторин Алексей Александрович
  • Старшина 4 оперативной роты ОМОН старший прапорщик полиции Ярмакович Эдуард Николаевич
  • Командир 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН лейтенант полиции Рукацов Сергей Александрович
  • Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН младший сержант полиции Хачатуров Владимир Михайлович
  • Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН прапорщик полиции Федоров Сергей Николаевич
  • Полицейский (водитель) 2 моторизованного отделения 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН прапорщик полиции Смирнов Александр Николаевич
  • Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН младший сержант полиции Пискарев Максим Павлович
  • Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН сержант полиции Козлов Евгений Владимирович
  • Полицейский (боец-высотник) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН сержант полиции Мукабенов Игорь Игоревич
  • Заместитель командира 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН старший лейтенант полиции Свистухин Роман Викторович
  • Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН прапорщик полиции Сивохин Алексей Петрович
  • Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старший сержант полиции Васильев Дмитрий Олегович
  • Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старшина полиции Трескин Алексей Евгеньевич
  • Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старший сержант полиции Серебренников Евгений Александрович
  • Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старший сержант полиции Серебренников Дмитрий Александрович
  • Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН прапорщик полиции Малошта Александр Владимирович
  • Полицейский (взрывотехник) инженерно-технического отделения ОМОН старший прапорщик полиции Ларионов Александр Валерьевич
  • Полицейский (водитель) 1 моторизованного отделения 2 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН прапорщик полиции Мордовин Александр Михайлович

Темы: разведкавойнаРосcияубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
разведка
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
05:44
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: