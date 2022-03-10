ГУР опубликовало имена бойцов Росгвардии, убивающих мирное население Украины

Главное управление разведки Украины опубликовало список военных преступников ОМОН управления Росгвардии в Нижегородской области, участвующих в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины

Источник: сайт ГУР

Детали: В списке военных преступников – все из управления Росгвардии по Нижегородской области: