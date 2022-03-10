ГУР опубликовало имена бойцов Росгвардии, убивающих мирное население Украины
Четверг, 10 марта 2022, 15:11
Главное управление разведки Украины опубликовало список военных преступников ОМОН управления Росгвардии в Нижегородской области, участвующих в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины
Источник: сайт ГУР
Детали: В списке военных преступников – все из управления Росгвардии по Нижегородской области:
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- Заместитель командира ОМОН полковник полиции Кузоватов Владимир Николаевич
- Командир 4 оперативной роты ОМОН майор полиции Благообразов Иван Андреевич
- Заместитель командира 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старший лейтенант полиции Конторин Алексей Александрович
- Старшина 4 оперативной роты ОМОН старший прапорщик полиции Ярмакович Эдуард Николаевич
- Командир 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН лейтенант полиции Рукацов Сергей Александрович
- Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН младший сержант полиции Хачатуров Владимир Михайлович
- Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН прапорщик полиции Федоров Сергей Николаевич
- Полицейский (водитель) 2 моторизованного отделения 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН прапорщик полиции Смирнов Александр Николаевич
- Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН младший сержант полиции Пискарев Максим Павлович
- Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН сержант полиции Козлов Евгений Владимирович
- Полицейский (боец-высотник) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН сержант полиции Мукабенов Игорь Игоревич
- Заместитель командира 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН старший лейтенант полиции Свистухин Роман Викторович
- Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН прапорщик полиции Сивохин Алексей Петрович
- Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старший сержант полиции Васильев Дмитрий Олегович
- Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старшина полиции Трескин Алексей Евгеньевич
- Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старший сержант полиции Серебренников Евгений Александрович
- Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старший сержант полиции Серебренников Дмитрий Александрович
- Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН прапорщик полиции Малошта Александр Владимирович
- Полицейский (взрывотехник) инженерно-технического отделения ОМОН старший прапорщик полиции Ларионов Александр Валерьевич
- Полицейский (водитель) 1 моторизованного отделения 2 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН прапорщик полиции Мордовин Александр Михайлович