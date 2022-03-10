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ГУР опубликовало имена бойцов Росгвардии, убивающих мирное население Украины

Роман ПетренкоЧетверг, 10 марта 2022, 16:11

Главное управление разведки Украины опубликовало список военных преступников ОМОН управления Росгвардии в Нижегородской области, участвующих в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины

Источник: сайт ГУР

Детали: В списке военных преступников – все из управления Росгвардии по Нижегородской области:

  • Заместитель командира ОМОН полковник полиции Кузоватов Владимир Николаевич
  • Командир 4 оперативной роты ОМОН майор полиции Благообразов Иван Андреевич
  • Заместитель командира 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старший лейтенант полиции Конторин Алексей Александрович
  • Старшина 4 оперативной роты ОМОН старший прапорщик полиции Ярмакович Эдуард Николаевич
  • Командир 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН лейтенант полиции Рукацов Сергей Александрович
  • Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН младший сержант полиции Хачатуров Владимир Михайлович
  • Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН прапорщик полиции Федоров Сергей Николаевич
  • Полицейский (водитель) 2 моторизованного отделения 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН прапорщик полиции Смирнов Александр Николаевич
  • Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН младший сержант полиции Пискарев Максим Павлович
  • Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН сержант полиции Козлов Евгений Владимирович
  • Полицейский (боец-высотник) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН сержант полиции Мукабенов Игорь Игоревич
  • Заместитель командира 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН старший лейтенант полиции Свистухин Роман Викторович
  • Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН прапорщик полиции Сивохин Алексей Петрович
  • Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старший сержант полиции Васильев Дмитрий Олегович
  • Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старшина полиции Трескин Алексей Евгеньевич
  • Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старший сержант полиции Серебренников Евгений Александрович
  • Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН старший сержант полиции Серебренников Дмитрий Александрович
  • Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН прапорщик полиции Малошта Александр Владимирович
  • Полицейский (взрывотехник) инженерно-технического отделения ОМОН старший прапорщик полиции Ларионов Александр Валерьевич
  • Полицейский (водитель) 1 моторизованного отделения 2 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН прапорщик полиции Мордовин Александр Михайлович

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Темы: разведкавойнаРосcияубийство
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