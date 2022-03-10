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ДБР викрило майже 40 зрадників серед посадовців і правоохоронців

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 16:20

ДБР розслідує 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно: "Провадження відкриті за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Серед іншого, слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження щодо декількох працівників поліції у Маріуполі. Вони вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога".

"Правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують та пропагують російську агресію. Зокрема, одного посадовця було затримано у Краматорську.

Подібні дії фіксуються і на тимчасово захоплених РФ територіях".

Деталі: У ДБР наголосили, що фіксують лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік окупаційної російської влади. Переважна більшість не зраджує народові України і продовжує героїчно боронити Батьківщину.

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Викриття зрадників відбувається у тісній взаємодії з органами прокуратури та іншими правоохоронними органами.

Всі зрадники будуть затримані та понесуть сувору відповідальність перед законом, підкреслили в ДБР.

Теми: ДБРвійнадержзрада
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