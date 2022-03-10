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ГБР разоблачило почти 40 предателей среди чиновников и правоохранителей

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 15:20
ГБР разоблачило почти 40 предателей среди чиновников и правоохранителей

ГБР расследует 38 производств о помощи агрессору украинскими чиновниками и правоохранителями.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно: "Производства открыты по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

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Среди прочего, следователи ГБР начали уголовные производства в отношении нескольких работников полиции в Мариуполе. Они совершили государственную измену в условиях военного положения и перешли на сторону врага".

"Правоохранители выявляют также представителей местного самоуправления, активно поддерживающих и пропагандирующих российскую агрессию. В частности, один чиновник был задержан в Краматорске. Подобные действия фиксируются и на временно захваченных РФ территориях".

Детали: В ГБР подчеркнули, что фиксируют лишь единичные случаи перехода правоохранителей на сторону оккупационных российских властей. Подавляющее большинство не изменяет народу Украины и продолжает героически защищать Родину.

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Разоблачение предателей происходит в тесном содействии с органами прокуратуры и другими правоохранительными органами.

Все предатели будут задержаны и понесут строгую ответственность перед законом, подчеркнули в ГБР.

Темы: ГБРвойнагосизмена
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