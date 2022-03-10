Російський корабель-розвідник стріляв у повітря поблизу Одеси – ОВА

Корабель-розвідник Чорноморського флоту РФ зайшов в акваторію України, наблизився до одеського берега і, за попередньою інформацією, здійснив 5 пострілів у повітря.

Джерело: речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук

Пряма мова "Корабель-розвідник Чорноморського флоту РФ зайшов в нашу акваторію, наблизився на відповідну відстань до берега і, за попередньою інформацією, здійснив п’ять пострілів у повітря.

Мені здається, це була така перевірка, розвідка, щоб виявити наші вогневі позиції сил ППО.

За даними, які є на цю хвилину, немає у нас постраждалих, немає руйнації".

Деталі: Барчук також зазначив, що частина російської ескадри, яка раніше відійшла до Криму, залишається біля Криму.

Він закликав одеситів бути уважними до сигналів повітряної тривоги.