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Російський корабель-розвідник стріляв у повітря поблизу Одеси – ОВА

Євген Руденко, Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 15:38

Корабель-розвідник Чорноморського флоту РФ зайшов в акваторію України, наблизився до одеського берега і, за попередньою інформацією, здійснив 5 пострілів у повітря. 

Джерело: речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук

Пряма мова "Корабель-розвідник Чорноморського флоту РФ зайшов в нашу акваторію, наблизився на відповідну відстань до берега і, за попередньою інформацією, здійснив п’ять пострілів у повітря. 

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Мені здається, це була така перевірка, розвідка, щоб виявити наші вогневі позиції сил ППО.

За даними, які є на цю хвилину, немає у нас постраждалих, немає руйнації".

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Деталі: Барчук також зазначив, що частина російської ескадри, яка раніше відійшла до Криму, залишається біля Криму.

Він закликав одеситів бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Теми: ОдесаЧорне моревійнаРосія
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