Російський корабель-розвідник стріляв у повітря поблизу Одеси – ОВА
Корабель-розвідник Чорноморського флоту РФ зайшов в акваторію України, наблизився до одеського берега і, за попередньою інформацією, здійснив 5 пострілів у повітря.
Джерело: речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук
Пряма мова "Корабель-розвідник Чорноморського флоту РФ зайшов в нашу акваторію, наблизився на відповідну відстань до берега і, за попередньою інформацією, здійснив п’ять пострілів у повітря.
Мені здається, це була така перевірка, розвідка, щоб виявити наші вогневі позиції сил ППО.
За даними, які є на цю хвилину, немає у нас постраждалих, немає руйнації".
Деталі: Барчук також зазначив, що частина російської ескадри, яка раніше відійшла до Криму, залишається біля Криму.
Він закликав одеситів бути уважними до сигналів повітряної тривоги.