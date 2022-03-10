Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський корабель-розвідник стріляв у повітря поблизу Одеси – ОВА

Євген Руденко, Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 16:38

Корабель-розвідник Чорноморського флоту РФ зайшов в акваторію України, наблизився до одеського берега і, за попередньою інформацією, здійснив 5 пострілів у повітря. 

Джерело: речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук

Пряма мова "Корабель-розвідник Чорноморського флоту РФ зайшов в нашу акваторію, наблизився на відповідну відстань до берега і, за попередньою інформацією, здійснив п’ять пострілів у повітря. 

Мені здається, це була така перевірка, розвідка, щоб виявити наші вогневі позиції сил ППО.

За даними, які є на цю хвилину, немає у нас постраждалих, немає руйнації".

Деталі: Барчук також зазначив, що частина російської ескадри, яка раніше відійшла до Криму, залишається біля Криму.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Він закликав одеситів бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Теми: ОдесаЧорне моревійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Волонтери повідомляють, що українського парамедика "Тайру" взяли в полон

відео"Азов" показав відео полювання на танки РФ у Маріуполі

США оголосили про надання Україні систем ППО на прохання Зеленського

Російські війська знову обстріляли Київ: влучили в приватні будинки

Відмова від НАТО та звільнення захоплених після 24 лютого територій: ЗМІ розкрили деталі мирної угоди з РФ

відеоЗеленський запропонував американцям створити новий союз

Усі новини...
Одеса
Одесити рятують Дюка: обклали тисячею мішків з піском
Голова Одещини – "одеситам із краснодарським акцентом": Тут знайдете смерть
"Русский корабль" все ж таки пішов на#уй біля Одеси - речник оперштабу
Останні новини
23:41
Мера Мелітополя виміняли на російських строковиків – ОП
23:32
оновленоРосіяни обстріляли місто Сарни на Рівненщині
23:28
У Канаді заблокували два канали Russia Today 
23:25
Знищений драмтеатр у Маріуполі: МЗС закликає світ тиснути санкціями за звірства РФ
23:24
Прем’єр Польщі закликав лідерів Франції, Німеччини і Британії відвідати Київ
23:15
аудіоБілоруські ЗМІ повідомляють, що у різних містах чули потужні вибухи
22:57
Швеція збільшить витрати на оборону на $300 млн в цьому році
22:52
Україна не підвищуватиме тарифи на електроенергію у воєнний час
22:46
ОДА: Ізюм - критична точка, а Харків окупувати нереально
22:40
Садовий виклав дані орендодавців, які завищили ціни на житло: за 1-кімнатну 80 тисяч гривень
Усі новини...