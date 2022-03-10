Российский корабль-разведчик стрелял в воздух вблизи Одессы – ОВА

Корабль-разведчик Черноморского флота РФ зашел в акваторию Украины, приблизился к одесскому берегу и, по предварительной информации, произвел 5 выстрелов в воздух.

Источник: пресс-секретарь оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук

Прямая речь "Корабль-разведчик Черноморского флота РФ зашел в нашу акваторию, приблизился на соответствующее расстояние к берегу и, по предварительной информации, произвел пять выстрелов в воздух.

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Мне кажется, это была проверка, разведка, чтобы выявить наши огневые позиции сил ПВО.

По данным, которые есть на эту минуту, нет у нас пострадавших, нет разрушений".

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Детали: Барчук также отметил, что часть российской эскадры, которая раньше отошла к Крыму, остается возле Крыма.

Он призвал одесситов быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.