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Понад тисячу людей, включаючи 100 дітей, врятували на Київщині - поліція

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 березня 2022, 16:44

У четвер правоохоронцям вдалося вивезти з окупації частину мешканців Ірпеня.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Понад 1000 людей, з яких 100 дітей, допомогли врятувати з-під Романівського мосту поліцейські Київщини".

Деталі: Повідомляється, що 10 березня правоохоронцям вдалося вивезти з окупації мирних жителів Ірпеня.

Серед евакуйованих жителів - жінки, діти, особи з інвалідністю.

В подальшому людей доставили у безпечне місце.

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