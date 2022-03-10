Понад тисячу людей, включаючи 100 дітей, врятували на Київщині - поліція
Четвер, 10 березня 2022, 15:44
У четвер правоохоронцям вдалося вивезти з окупації частину мешканців Ірпеня.
Джерело: поліція Київської області
Дослівно: "Понад 1000 людей, з яких 100 дітей, допомогли врятувати з-під Романівського мосту поліцейські Київщини".
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Деталі: Повідомляється, що 10 березня правоохоронцям вдалося вивезти з окупації мирних жителів Ірпеня.
Серед евакуйованих жителів - жінки, діти, особи з інвалідністю.
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В подальшому людей доставили у безпечне місце.