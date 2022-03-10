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Более тысячи человек, включая 100 детей, спасли на Киевщине - полиция

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 марта 2022, 15:44

В четверг правоохранителям удалось вывезти из оккупации часть жителей Ирпеня.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Более 1000 человек, из которых 100 детей помогли спасти из-под Романовского моста полицейские Киевщины".

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Детали: Сообщается, что 10 марта правоохранителям удалось вывезти из оккупации мирных жителей Ирпеня.

Среди эвакуированных жителей – женщины, дети, лица с инвалидностью.

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В дальнейшем людей доставили в безопасное место.

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