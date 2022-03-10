Более тысячи человек, включая 100 детей, спасли на Киевщине - полиция
Четверг, 10 марта 2022, 15:44
В четверг правоохранителям удалось вывезти из оккупации часть жителей Ирпеня.
Источник: полиция Киевской области
Дословно: "Более 1000 человек, из которых 100 детей помогли спасти из-под Романовского моста полицейские Киевщины".
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Детали: Сообщается, что 10 марта правоохранителям удалось вывезти из оккупации мирных жителей Ирпеня.
Среди эвакуированных жителей – женщины, дети, лица с инвалидностью.
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В дальнейшем людей доставили в безопасное место.