У США не мають чіткого бачення, як довго може тривати війна в Україні - ЗМІ

В адміністрації президента США та в експертних колах наразі не мають чіткого бачення, скільки може тривати війна в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post.

Журналісти поспілкувалися щодо цього з 17 співрозмовниками - представниками адміністрації Байдена, дипломатами й аналітиками.

Якщо на початку переважали очікування, що Росія здобуде швидку й легку перемогу, тепер експерти кажуть, що не знають, коли чекати завершення гарячої фази конфлікту.

За їхніми словами, більш імовірно, що війна увійде в затяжну фазу і буде мати важкі гуманітарні наслідки для України.

Цей етап також буде важким для Байдена і його команди, оскільки їм потрібно визначитись, як реагувати на подальші дії Путіна.

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