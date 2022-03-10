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У США не мають чіткого бачення, як довго може тривати війна в Україні - ЗМІ

Денис КарловськийЧетвер, 10 березня 2022, 15:51
У США не мають чіткого бачення, як довго може тривати війна в Україні - ЗМІ
Президент США Джо Байден 19 січня на пресконференції у Вашингтоні. Фото getty images

В адміністрації президента США та в експертних колах наразі не мають чіткого бачення, скільки може тривати війна в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post.

Журналісти поспілкувалися щодо цього з 17 співрозмовниками - представниками адміністрації Байдена, дипломатами й аналітиками. 

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Якщо на початку переважали очікування, що Росія здобуде швидку й легку перемогу, тепер експерти кажуть, що не знають, коли чекати завершення гарячої фази конфлікту. 

За їхніми словами, більш імовірно, що війна увійде в затяжну фазу і буде мати важкі гуманітарні наслідки для України.

Цей етап також буде важким для Байдена і його команди, оскільки їм потрібно визначитись, як реагувати на подальші дії Путіна. 

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Теми: СШАРосіявійнарозвідка
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