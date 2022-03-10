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В США нет четкого видения, как долго может длиться война в Украине - СМИ

Денис КарловскийЧетверг, 10 марта 2022, 16:51
Президент США Джо Байден 19 января на пресс-конференции в Вашингтоне. Фото getty images

В администрации президента США и в экспертных кругах пока нет четкого видения, сколько может длиться война в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post.

Журналисты пообщались на этот счет с 17 собеседниками - представителями администрации Байдена, дипломатами и аналитиками.

Если в начале преобладали ожидания, что Россия одержит скорую и легкую победу, то теперь эксперты говорят, что не знают, когда ждать завершения горячей фазы конфликта.

По их словам, вероятно, что война войдет в затяжную фазу и будет иметь тяжелые гуманитарные последствия для Украины.

Этот этап будет трудным для Байдена и его команды, поскольку им нужно определиться, как реагировать на дальнейшие действия Путина.

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Темы: СШАРосcиявойнаразведка
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