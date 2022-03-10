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У Коростені, який обстріляли з Білорусі, загинули 2 білорусів

Мазуренко Альона Четвер, 10 березня 2022, 16:54
фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу Коростеня в ніч з 9 на 10 березня загинула одна людина і двоє отримали опіки, несумісні з життям, фактично теж загинули. Серед загиблих – двоє громадян Білорусі.

Джерело: мер Коростеня Володимир Москаленко

Пряма мова: "Ми з вами знаходимося на території колишнього молокозаводу, а зараз – бази UPG. В 00:00 годин почався дуже важкий обстріл території міста Коростеня і, зокрема, території, де ми з вами знаходимося. Результати обстрілу з літаків ви можете побачити: фактично зруйновані всі приміщення.

На жаль, є загиблий, два чоловіка у лікарні з дуже значними опіками, які не сумісні з життям, тому фактично троє загиблих людей.

Два з них – білоруси, які машинами стояли тут, попросилися на період, поки будуть виїжджати. І вони не знали, що якраз з білоруських аеродромів вилетять російські літаки і будуть бомбить місто Коростень.

Також бомби попали на вулицю Полякової, це недалеко від цього місця, і на вулицю Кемського, 58, де знаходиться РЕМ".

Деталі: За словами Москаленка, з Коростеня виїхало вже 60-70% населення, проте дещо відчувається нестача спеціалістів, які забезпечують функцінування критичної інфраструктури міста.

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Крім того, 9 березня відбулося підписання договору між Коростенем та французьким містом Бурж, яке буде надавати необхідну допомогу та прийматиме коростенських жінок та дітей.

Теми: ЖитомирщинавійнаБілорусьУкраїна
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