Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Коростене, который обстреляли из Беларуси, погибли 2 белоруса

Мазуренко Алена Четверг, 10 марта 2022, 16:54
фото: ГСЧС

В результате обстрела Коростеня в ночь с 9 на 10 марта погиб один человек и двое получили ожоги, несовместимые с жизнью, фактически тоже погибли. Среди погибших – два гражданина Беларуси.

Источник: мэр Коростеня Владимир Москаленко

Прямая речь: "Мы с вами находимся на территории бывшего молокозавода, а сейчас – базы UPG. В 00:00 часов начался очень тяжелый обстрел территории города Коростеня и, в частности, территории, где мы с вами находимся. Результаты обстрела с самолетов вы можете увидеть: практически разрушены все помещения.

К сожалению, есть погибший, два человека в больнице с очень значительными ожогами, которые не совместимы с жизнью, поэтому фактически три погибших.

Два из них – белорусы, которые стояли здесь машинами, попросились на период, пока будут уезжать. И они не знали, что как раз из белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень.

Также бомбы попали на улицу Поляковой, это недалеко от этого места, и на улицу Кемского, 58, где находится РЭС".

Детали: По словам Москаленко, из Коростеня выехало уже 60-70% населения, однако несколько ощущается нехватка специалистов, обеспечивающих функционирование критической инфраструктуры города.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Кроме того, 9 марта состоялось подписание договора между Коростенем и французским городом Бурж, который будет оказывать необходимую помощь и принимать коростенских женщин и детей.

Темы: Житомирская областьвойнаБеларусьУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Волонтеры сообщают, что украинского парамедика "Тайру" взяли в плен

видео"Азов" показал видео охоты на танки РФ в Мариуполе

США предоставляют Украине системы ПВО по просьбе Зеленского

Русские войска снова обстреляли Киев: попали в частные дома

Отказ от НАТО и освобождение захваченных территорий: СМИ раскрыли детали мирного соглашения с РФ

видеоЗеленский предложил американцам создать новый союз

Все новости...
Житомирская область
За сутки российские войска на Донбассе убили 11 человек, среди них – ребенок
Враг разбомбил дома в Малине – есть жертвы, среди них маленькие дети
Пожар после авиаудара на нефтебазе в Житомирской области потушили
Последние новости
23:25
Уничтоженный драмтеатр в Мариуполе: МИД призывает мир давить санкциями за зверства РФ
23:24
Премьер Польши призвал лидеров Франции, Германии и Британии посетить Киев
23:15
аудиоБеларусские СМИ сообщают, что в разных городах слышали мощные взрывы 
23:00
обновленоРусские обстреляли город Сарны в Ровенской области - мэр
22:57
Швеция увеличит расходы на оборону на $300 млн в этом году
22:52
Украина не будет повышать тарифы на электроэнергию в военное время
22:46
ОГА: Изюм – критическая точка, а Харьков оккупировать нереально
22:40
Садовый выложил данные арендодателей, повысивших цены на жилье: за 1-комнатную 80 тысяч гривен
22:34
Королевская семья Бельгии предоставит убежище трем семьям украинских беженцев
22:22
Волонтеры сообщают, что украинского парамедика "Тайру" взяли в плен
Все новости...