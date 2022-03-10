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В Коростене, который обстреляли из Беларуси, погибли 2 белоруса

Алена МазуренкоЧетверг, 10 марта 2022, 15:54
В Коростене, который обстреляли из Беларуси, погибли 2 белоруса
фото: ГСЧС

В результате обстрела Коростеня в ночь с 9 на 10 марта погиб один человек и двое получили ожоги, несовместимые с жизнью, фактически тоже погибли. Среди погибших – два гражданина Беларуси.

Источник: мэр Коростеня Владимир Москаленко

Прямая речь: "Мы с вами находимся на территории бывшего молокозавода, а сейчас – базы UPG. В 00:00 часов начался очень тяжелый обстрел территории города Коростеня и, в частности, территории, где мы с вами находимся. Результаты обстрела с самолетов вы можете увидеть: практически разрушены все помещения.

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К сожалению, есть погибший, два человека в больнице с очень значительными ожогами, которые не совместимы с жизнью, поэтому фактически три погибших.

Два из них – белорусы, которые стояли здесь машинами, попросились на период, пока будут уезжать. И они не знали, что как раз из белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень.

Также бомбы попали на улицу Поляковой, это недалеко от этого места, и на улицу Кемского, 58, где находится РЭС".

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Детали: По словам Москаленко, из Коростеня выехало уже 60-70% населения, однако несколько ощущается нехватка специалистов, обеспечивающих функционирование критической инфраструктуры города.

Кроме того, 9 марта состоялось подписание договора между Коростенем и французским городом Бурж, который будет оказывать необходимую помощь и принимать коростенских женщин и детей.

Темы: Житомирская областьвойнаБеларусьУкраина
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