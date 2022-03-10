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5 активістів "Кримської солідарності" засудили до 15-19 років ув'язнення

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 16:57
Кримські татари у Південному окружному військовому суді, 10 березня 2022 року. Фото: «Кримська солідарність»

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив п'ятьох активістів "Кримської солідарності", арештованих у справі "другої Сімферопольської групи" Хізб ут-Тахрір до термінів від 15 до 19 років позбавлення волі.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: 5 кримських татар, серед яких журналіст Ремзі Бекіров, отримали терміни "за участь у діяльності терористичної організації та підготовку до насильницького захоплення влади".

Основними доказами їхньої провини прокурор вважав свідчення прихованих свідків, записи прослуховування, і також підкреслив, що у 2003 році Верховний суд Росії визнав "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією.

Правозахисник Різа Ізетов проведе за ґратами 19 років, з яких п'ять років – у в'язниці, а решту терміну – у колонії суворого режиму. Також Ізетов отримав обмеження волі на один рік та шість місяців. Він не зможе перебувати у місцях, де проводяться громадські заходи, виїжджати за межі муніципалітету. Міняти місце проживання та роботи йому дозволяється лише з повідомленням ФСВП.

Кореспондент "Граней.ру" та "Кримської солідарності" Ремзі Бекіров отримав аналогічний термін, що й Ізетов, із обмеженням волі на той самий період.

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Кримськотатарського активіста Раїма Айвазова суд засудив до 17 років позбавлення волі. П'ять років він проведе у в'язниці, решту – у колонії. Суд також наклав на активіста обмеження волі на рік і шість місяців.

Інші фігуранти – Шабанов Умеров та Фарход Базаров – отримали покарання на термін 18 та 15 років позбавлення волі відповідно. Шабан Умеров проведе п'ять років у в'язниці, а решту терміну – в колонії, а Базаров вирушить туди після 4 років і 10 місяців в'язниці. Суд також засудив Умерова до обмеження волі на рік та шість місяців, Базарова – на рік.

Що передувало: 27 березня 2019 року в Криму проходили наймасовіші обшуки у будинках кримських мусульман за останні десятиліття. Слідчі дії проводили у Кам'янці, Строганівці, Білому – це селища, в яких переважно живуть кримські татари.

25 кримськотатарських громадських активістів звинувачуються в причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", що визнана в Росії терористичною, але функціонує без обмежень на рівні національних законодавств багатьох країн світу. Більшість арештованих є учасниками правозахисного об’єднання "Кримська солідарність".

Умеров, Бекіров, Ізетов та Айвазов звинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної організації", до довічного позбавлення волі). Інші за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної організації", до 20 років позбавлення волі). Всім фігурантам справи було також висунуто звинувачення за ч. 1 ст. 30 та ст. 278 КК РФ ("Приготування до насильницького захоплення влади", до 10 років позбавлення волі).

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували вчиняти терористичного акту та не закликали інших до здійснення терористичних дій.

Відсутні будь-які докази, що свідчать про спробу повалення конституційного ладу Російської Федерації та захоплення влади. Матеріали справи містять аудіозаписи, на яких зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні та політичні теми. Що фактично і було єдиним доказом скоєння ними злочину терористичного характеру.

На сьогодні в Криму за подібними звинуваченнями заарештовано, перебуває під слідством та засуджено вже понад 80 людей.

Теми: кримські татариРосіясудКрим
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