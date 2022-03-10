5 активистов "Крымской солидарности" приговорили к 15-19 годам тюрьмы

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 5 активистов "Крымской солидарности", арестованных по делу "второй Симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы.

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: 5 крымских татар, среди которых журналист Ремзи Бекиров, получили сроки якобы "за участие в деятельности террористической организации и подготовку к насильственному захвату власти".

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Основными доказательствами их вины прокурор посчитал показания скрытых свидетелей, записи прослушки, и также подчеркнул, что в 2003 году Верховный суд России признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией.

Правозащитник Риза Изетов проведет за решеткой 19 лет, из которых пять лет – в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также Изетов получил ограничение свободы на один год и шесть месяцев. Он не сможет находиться в местах, где проводятся публичные мероприятия, выезжать за пределы муниципалитета. Менять место жительства и работы ему дозволяется только с уведомлением ФСИН.

Корреспондент "Граней.ру" и "Крымской солидарности" Ремзи Бекиров получил аналогичный срок, что и Изетов, с ограничением свободы на тот же период.

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Крымскотатарского активиста Раима Айвазова суд приговорил к 17 годам лишения свободы. Пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии. Суд также наложил на активиста ограничение свободы сроков на год и шесть месяцев.

Другие фигуранты – Шабанов Умеров и Фарход Базаров – получили наказание на срок 18 и 15 лет лишения свободы соответственно. Шабан Умеров проведет пять лет в тюрьме, оставшийся период – в колонии, а Базаров отправится туда после 4 лет и 10 месяцев тюрьмы. Суд также приговорил Умерова к ограничению свободы на год и шесть месяцев, Базарова – на год.

Что предшествовало: 27 марта 2019 года в Крыму проходили самые массовые обыски в домах крымских мусульман за последние десятилетия. Следственные действия проводили в Каменке, Строгановке, Белом – это поселки, в которых преимущественно живут крымские татары.

25 крымскотатарских общественных активистов обвиняются в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической, но действующей без ограничения на уровне национальных законодательств многих стран мира. Большинство арестованных являются участниками правозащитного объединения "Крымская солидарность".

Умеров, Бекиров, Изетов и Айвазов обвиняются по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации", до пожизненного лишения свободы). Остальные по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации", до 20 лет лишения свободы). Всем фигурантам дела было также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти", до 10 лет лишения свободы).

Согласно материалам дела, обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать террористический акт и не призывали других к осуществлению террористических действий.

Отсутствуют какие-либо доказательства свидетельствующие о попытке свержения конституционного строя Российской Федерации и захвата власти. Материалы дела содержат аудиозаписи, на которых зафиксировано, что осужденные вели дискуссии на религиозные и политические темы. Что фактически и явилось единственным доказательством совершения ими преступления террористического характера.

На сегодня в Крыму по подобным обвинениям арестовано, находится под следствием и осуждено уже более 80 человек.