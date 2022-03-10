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Путін визнав, що в РФ зростає попит на окремі товари

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 16:20
Путін визнав, що в РФ зростає попит на окремі товари
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Володимир Путін заявив, що попит на окремі види товарів у Росії може підвищуватись, але уряд контролює ситуацію.

Джерело: Путін на нараді з членами уряду РФ, пише Інтерфакс

Пряма мова: "Зрозуміло, що у такі моменти завжди підвищується попит з боку людей окремі групи товарів.

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Але у нас немає сумнівів у тому, що ми під час роботи у спокійному режимі вирішуватимемо всі ці проблеми, і поступово й люди зорієнтуються, зрозуміють, що жодних подій, які б ми не могли закрити, вирішити, їх просто немає".

Деталі: При цьому він визнав наявність питань у цій сфері, які "вимагають особливої ​​уваги" з боку влади.

Раніше у четвер глава Федеральної антимонопольної служби (ФАС) Максим Шаскольський заявив про ажіотажний попит на гречку в Росії. При цьому він зазначив, що запасів цієї крупи у РФ достатньо.

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Теми: ПутінРосіяторгівля
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