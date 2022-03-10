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Путин признал, что в РФ растет спрос на отдельные товары

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 16:20
Путин признал, что в РФ растет спрос на отдельные товары
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спрос на отдельные виды товаров в России может повышаться, но правительство контролирует ситуацию.

Источник: Путин на совещании с членами правительства РФ, пишет Интерфакс

Прямая речь: "Ясно, что в такие моменты всегда повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров.

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Но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы и постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые бы мы не могли закрыть, решить, их просто нет".

Детали: При этом он признал наличие вопросов в этой сфере, которые "требуют особого внимания" со стороны властей.

Ранее в четверг глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил об ажиотажном спросе на гречку в России. При этом он отметил, что запасов этой крупы в РФ достаточно.

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Темы: ПутинРосcияторговля
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