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Харків: окупанти розбомбили сотні багатоповерхівок, влада шукає житло людям

Євген Руденко, Світлана КізіловаЧетвер, 10 березня 2022, 20:11

Місцева влада намагається знайти спосіб забезпечити дах над головою для людей, чиї будинки були знищені росіянами у Харкові.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у прямому ефірі

Деталі: За словами Терехова, у місті через бомбардування російської армії виникла дуже складна ситуація з житлом.

Пряма мова: "Дуже багатьох цікавить питання, а де ми житимемо. Ситуація дуже важка. Ми вже продумуємо, де розмістити людей. 400 багатоповерхових будинків уже зруйновано ворожою армією".

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Теми: Харківвійнажитло
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