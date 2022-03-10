Харків: окупанти розбомбили сотні багатоповерхівок, влада шукає житло людям
Четвер, 10 березня 2022, 20:11
Місцева влада намагається знайти спосіб забезпечити дах над головою для людей, чиї будинки були знищені росіянами у Харкові.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у прямому ефірі
Деталі: За словами Терехова, у місті через бомбардування російської армії виникла дуже складна ситуація з житлом.
Пряма мова: "Дуже багатьох цікавить питання, а де ми житимемо. Ситуація дуже важка. Ми вже продумуємо, де розмістити людей. 400 багатоповерхових будинків уже зруйновано ворожою армією".
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