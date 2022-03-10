Харьков: оккупанты разбомбили сотни многоэтажек, власть ищет жилье людям

Местные власти пытаются найти способ обеспечить крышу над головой для людей, чьи дома были уничтожены россиянами в Харькове.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в прямом эфире

Детали: По словам Терехова, в городе из-за бомбежек российской армии возникла очень сложна ситуация с жильем.

Прямая речь: "Очень многие задают вопрос, а где мы будем жить. Ситуация очень тяжелая. Мы уже продумываем, где разместить людей. 400 многоэтажных домов уже разрушено вражеской армией".