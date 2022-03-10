Харьков: оккупанты разбомбили сотни многоэтажек, власть ищет жилье людям
Четверг, 10 марта 2022, 18:11
Местные власти пытаются найти способ обеспечить крышу над головой для людей, чьи дома были уничтожены россиянами в Харькове.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в прямом эфире
Детали: По словам Терехова, в городе из-за бомбежек российской армии возникла очень сложна ситуация с жильем.
Прямая речь: "Очень многие задают вопрос, а где мы будем жить. Ситуация очень тяжелая. Мы уже продумываем, где разместить людей. 400 многоэтажных домов уже разрушено вражеской армией".
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