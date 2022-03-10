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Сухопутні війська збили російський штурмовик

Четвер, 10 березня 2022, 18:11

Сухопутні війська України знищили ворожий штурмовик Су-25.

Джерело: 10 гірсько-штурмова бригада

Дослівно: "Сьогодні вночі, близько 01:30 бійцями 10-ої гірсько-штурмової бригади був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 змад 11 А Східного військового округу (с. Черниговка, Приморский край).

Не жаліємо ворогів ні на землі нашій, ні в нашому небі".

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Теми: війнаавіа
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