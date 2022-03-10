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Сухопутные войска сбили российский штурмовик

Четверг, 10 марта 2022, 18:11

Сухопутные войска Украины уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Источник: 10 горно-штурмовая бригада

Дословно: "Сегодня ночью, около 1:30 бойцами 10-й горно-штурмовой бригады был сбит самолет Су-25 (бортовый номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 смад 11 А Восточного военного округа (с. Черниговка) Приморский край).

Не жалеем врагов ни на земле нашей, ни в нашем небе".

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Темы: войнаавиа
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