Сухопутные войска сбили российский штурмовик

Сухопутные войска Украины уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Источник: 10 горно-штурмовая бригада

Дословно: "Сегодня ночью, около 1:30 бойцами 10-й горно-штурмовой бригады был сбит самолет Су-25 (бортовый номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 смад 11 А Восточного военного округа (с. Черниговка) Приморский край).

Не жалеем врагов ни на земле нашей, ни в нашем небе".