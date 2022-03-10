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Росія скидає на Україну запальні авіабомби, це заборонено – CIT

Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 17:40
Росія скидає на Україну запальні авіабомби, це заборонено – CIT
Знешкодження авіабомби, скриншот із відео ДСНС

Російська авіація бомбить Чернігів запальними авіабомбами, що прямо заборонено міжнародним правом, заявляє Conflict Intelligence Team.

Джерело: Conflict Intelligence Team (CIT) у Telegram

Деталі: Державна служба з надзвичайних ситуацій України опублікувала кадри роботи у  Чернігові рятувальників, які займаються розмінуванням боєприпасів, що не розірвалися. На відео, де співробітники ДСНС дістають підривач із боєприпасу, що не розірвався, можна впізнати осколково-фугасно-запальну авіабомбу ОФЗАБ-500.

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Бомби ОФЗАБ-500 вже спостерігали у Чернігові раніше – після збиття 5 березня російського Су-34 (тоді місцеве управління ДСНС хибно визначило їх як ФАБ-500), зазначає CIT. Тоді бомби могли впасти разом зі збитим літаком, не прицільно.

Цього разу на одній із фотографій ДСНС видно уламки ОФЗАБ-500, що спрацювала, що практично не залишає сумнівів, що ця авіабомба із запалювальною дією використовувалася для бомбардування Чернігова.

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Експерти CIT наголошують, що з точки зору міжнародного права не важливо, чи було завдано удар по військовому чи по цивільному об'єкту. Стаття 2.2 Протоколу III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї прямо забороняє використання запальних боєприпасів, що доставляють повітрям, по військових об'єктах у районах зосередження цивільного населення.

 

На допитах пілот збитого над Черніговом Су-34 майор Олександр Красноярцев говорив, що завдає ударів по координатах, тобто ні він, ні його командування не враховують наявність цивільних об'єктів, а також для бомбардувань використовуються некеровані бомби.

CIT просить ділитися джерелами та даними, які б допомогли пролити світло на війну в Україну, на пошту info@citeam.org або в телеграм @leviev.

Довідка: Запальні бомби – боєприпас, призначений для викликання пожеж та руйнування обладнання впливом високих температур. Для начинки її використовують такі матеріали як напалм, термітна суміш, трифторид хлору або білий фосфор.

Теми: війнаРосіяЧернігівзброя
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