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Россия сбрасывает на Украину зажигательные авиабомбы, это запрещено – CIT

Елена РощинаЧетверг, 10 марта 2022, 18:40
Обезвреживание авиабомбы, скриншот с видео ГСЧС

Российская авиация бомбит Чернигов зажигательными авиабомбами, что прямо запрещено международным правом, заявляет Conflict Intelligence Team.

Источник: Conflict Intelligence Team (CIT) в Telegram

Детали: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала кадры работы спасателей, занимающихся разминированием неразорвавшихся боеприпасов в Чернигове. На видео, где сотрудники ГСЧС извлекают взрыватель из неразорвавшегося боеприпаса, можно опознать осколочно-фугасно-зажигательную авиабомбу ОФЗАБ-500.

Бомбы ОФЗАБ-500 уже наблюдали в Чернигове ранее – после сбития 5 марта российского Су-34 (тогда местное управление ГСЧС неверно определило их как ФАБ-500), отмечает CIT. В тот раз бомбы могли упасть вместе со сбитым самолетом, не прицельно. 

В этот раз на одной из фотографий ГСЧС видны обломки сработавшей ОФЗАБ-500, что практически не оставляет сомнений, что эта авиабомба с зажигательным действием использовалась для бомбардировки Чернигова.

 

Эксперты CIT подчеркивают, что с точки зрения международного права не важно, был ли удар нанесен по военному или гражданскому объекту. Статья 2.2 Протокола III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия прямо запрещает использование зажигательных боеприпасов, доставляемых по воздуху, по военным объектам в районах сосредоточения гражданского населения.

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На допросах пилот сбитого над Черниговом Су-34 майор Александр Красноярцев говорил, что наносит удары по координатам, то есть ни он, ни его командование не учитывают наличия гражданских объектов, а также что для бомбардировок используются неуправляемые бомбы

CIT просит делиться источниками и данными, которые помогли бы пролить свет на войну в Украину, на почту info@citeam.org или в телеграм @leviev.

Справка: Зажигательные бомбы — боеприпас, предназначенный для вызывания пожаров и разрушения оборудования воздействием высоких температур. Для начинки её используются такие материалы как напалм, термитная смесь, трифторид хлора или белый фосфор.

Темы: войнаРосcияЧерниговоружие
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