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ЗСУ звільнили село на Чернігівщині, на інших напрямках відтіснили ворога

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 18:44
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО: GETTY IMAGES

У четвер на Поліському та Волинському напрямках ЗСУ змусили окупантів відійти на невигідні для нього рубежі, на Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка (Куликівський район Чернігівської області).

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Протягом дня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка".

Деталі: Зазначається, що оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста.

Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

Повідомляється, що в районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон.

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У четвер загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах.

"Незважаючи на те, що особовий склад збройних сил РФ, який знаходиться на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для Росії стан речей до них все ж таки надходять. Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони РФ виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що в свою чергу деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів", - зазначили в Генштабі.

Теми: війнаЧернігівська областьЗбройні сили
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