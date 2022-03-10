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ВСУ освободили село на Черниговщине, на других направлениях оттеснили врага

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 18:44
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: GETTY IMAGES

В четверг на Полесском и Волынском направлениях ВСУ заставили оккупантов отойти на невыгодные для него рубежи, на Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка (Куликовский район Черниговской области).

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка".

Детали: Отмечается, что защитники Киева устойчиво удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Сообщается, что в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен.

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В четверг захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам.

"Несмотря на то, что находящийся на территории Украины личный состав вооруженных сил РФ изолирован от объективной информации, сведения о реальном позорном для России положении вещей к ним все же поступают. Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности министерства обороны РФ выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений", - отметили в Генштабе.

Темы: войнаЧерниговская областьВооруженные силы
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