Прикордонники і ЗСУ дали бій окупанту на Луганщині
Четвер, 10 березня 2022, 17:54
На Луганщині зведений загін прикордонників і бійців Збройних сил України стримав атаку ворога.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: 10 березня піхота противника зустріла впевнений опір та втратила щонайменше десятьох осіб.
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Повідомляється, що двоє чоловіків з ворожих лав здалися в полон. Вони назвалися жителями тимчасово окупованої території України, яких примусово мобілізували.
Прикордонники разом з іншими силами безпеки продовжують стримувати просування ворога на українську землю.