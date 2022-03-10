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Прикордонники і ЗСУ дали бій окупанту на Луганщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 березня 2022, 17:54
Прикордонники і ЗСУ дали бій окупанту на Луганщині
ілюстративне фото ДПСУ

На Луганщині зведений загін прикордонників і бійців Збройних сил України стримав атаку ворога.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: 10 березня піхота противника зустріла впевнений опір та втратила щонайменше десятьох осіб.

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Повідомляється, що двоє чоловіків з ворожих лав здалися в полон. Вони назвалися жителями тимчасово окупованої території України, яких примусово мобілізували.

Прикордонники разом з іншими силами безпеки продовжують стримувати просування ворога на українську землю.

Теми: Луганська областьвійна
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