Пограничники и ВСУ дали бой оккупанту в Луганской области

В Луганской области сводный отряд пограничников и бойцов Вооруженных сил Украины сдержал атаку врага.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: 10 марта пехота противника встретила уверенное сопротивление и потеряла по меньшей мере десять человек.

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Сообщается, что двое человек из вражеских рядов сдались в плен. Они представились жителями временно оккупированной территории Украины, которых принудительно мобилизовали.

Пограничники вместе с другими силами безопасности продолжают сдерживать продвижение врага на украинскую землю.