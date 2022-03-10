Пограничники и ВСУ дали бой оккупанту в Луганской области
Четверг, 10 марта 2022, 17:54
В Луганской области сводный отряд пограничников и бойцов Вооруженных сил Украины сдержал атаку врага.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: 10 марта пехота противника встретила уверенное сопротивление и потеряла по меньшей мере десять человек.
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Сообщается, что двое человек из вражеских рядов сдались в плен. Они представились жителями временно оккупированной территории Украины, которых принудительно мобилизовали.
Пограничники вместе с другими силами безопасности продолжают сдерживать продвижение врага на украинскую землю.