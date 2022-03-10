Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Із Сумського напрямку вивезли 60 тисяч людей, із Київщини – 20 – Верещук

Альона Мазуренко Четвер, 10 березня 2022, 17:59
Із Сумського напрямку вивезли 60 тисяч людей, із Київщини – 20 – Верещук
Ірина Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів в Україні. 

Джерело: відеозвернення Верещук 

Пряма мова: "З міст Суми, Тростянець, Краснопілля в напрямку Полтави за ті 2 дні, які минають ми вивезли більше 60 тисяч людей. 

Реклама:

З міста Ізюм до міста Лозова Харківської області вдалося виїхати близько 3 тис. осіб. До міста Ізюм була завезена допомога: медикаменти, продукти, вода. Більше 100 тонн...

З міста Буча, Гостомель, Ірпінь, Ворзель і інших Київської області за вчорашній день було евакуйовано близько 20 тисяч людей.

В місто Енергодар також доставили більше 100 тонн допомоги... 

ВІДЕО ДНЯ

Найбільший наш біль, про який я не можу мовчати. Я буду говорити щохвилини, звертатися до усього світу. Допоможіть Маріуполю. Там реальна гуманітарна катастрофа. 

Ми не змогли знову відвезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом ось уже який день поспіль".   

Деталі: За її словами, наразі, на жаль, не вдалося організувати гуманіраний коридор із Ворзеля. 

Вона закликала лідерів світових держав та громадян посприяти в організації гуманітарних коридорів в Україні. 

Теми: евакуаціяРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
евакуація
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: