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Із Сумського напрямку вивезли 60 тисяч людей, із Київщини – 20 – Верещук

Мазуренко Альона Четвер, 10 березня 2022, 18:59
Ірина Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів в Україні. 

Джерело: відеозвернення Верещук 

Пряма мова: "З міст Суми, Тростянець, Краснопілля в напрямку Полтави за ті 2 дні, які минають ми вивезли більше 60 тисяч людей. 

З міста Ізюм до міста Лозова Харківської області вдалося виїхати близько 3 тис. осіб. До міста Ізюм була завезена допомога: медикаменти, продукти, вода. Більше 100 тонн...

З міста Буча, Гостомель, Ірпінь, Ворзель і інших Київської області за вчорашній день було евакуйовано близько 20 тисяч людей.

В місто Енергодар також доставили більше 100 тонн допомоги... 

Найбільший наш біль, про який я не можу мовчати. Я буду говорити щохвилини, звертатися до усього світу. Допоможіть Маріуполю. Там реальна гуманітарна катастрофа. 

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Ми не змогли знову відвезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом ось уже який день поспіль".   

Деталі: За її словами, наразі, на жаль, не вдалося організувати гуманіраний коридор із Ворзеля. 

Вона закликала лідерів світових держав та громадян посприяти в організації гуманітарних коридорів в Україні. 

Теми: евакуаціяРосіяУкраїнавійна
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