Із Сумського напрямку вивезли 60 тисяч людей, із Київщини – 20 – Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів в Україні.

Джерело: відеозвернення Верещук

Пряма мова: "З міст Суми, Тростянець, Краснопілля в напрямку Полтави за ті 2 дні, які минають ми вивезли більше 60 тисяч людей.

З міста Ізюм до міста Лозова Харківської області вдалося виїхати близько 3 тис. осіб. До міста Ізюм була завезена допомога: медикаменти, продукти, вода. Більше 100 тонн...

З міста Буча, Гостомель, Ірпінь, Ворзель і інших Київської області за вчорашній день було евакуйовано близько 20 тисяч людей.

В місто Енергодар також доставили більше 100 тонн допомоги...

Найбільший наш біль, про який я не можу мовчати. Я буду говорити щохвилини, звертатися до усього світу. Допоможіть Маріуполю. Там реальна гуманітарна катастрофа.

Ми не змогли знову відвезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом ось уже який день поспіль".

Деталі: За її словами, наразі, на жаль, не вдалося організувати гуманіраний коридор із Ворзеля.

Вона закликала лідерів світових держав та громадян посприяти в організації гуманітарних коридорів в Україні.