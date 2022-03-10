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Из Сумского направления вывезли 60 тысяч человек, из Киевщины – 20 – Верещук

Мазуренко Алена Четверг, 10 марта 2022, 18:59
Ирина Верещук

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров в Украине.

Источник: видеообращение Верещук

Прямая речь: "Из городов Сумы, Тростянец, Краснополье в направлении Полтавы за те 2 дня, которые проходят мы вывезли более 60 тысяч человек.

Из города Изюм в Лозовая Харьковской области удалось выехать около 3 тыс. человек. В город Изюм была ввезена помощь: медикаменты, продукты, вода. Более 100 тонн...

Из города Буча, Гостомеля, Ирпеня, Ворзеля и других Киевской области за вчерашний день было эвакуировано около 20 тысяч человек.

В город Энергодар также доставили более 100 тонн помощи...

Самая большая наша боль, о которой я не могу молчать. Я буду говорить ежеминутно, обращаться ко всему миру. Помогите Мариуполю. Там реальная гуманитарная катастрофа.

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Мы не смогли снова завезти туда даже гуманитарный груз. Ни вода, ни медикаменты, ни продукты не попали к людям, которые под тотальным обстрелом вот уже который день подряд".

Детали: По ее словам, пока, к сожалению, не удалось организовать гуманированный коридор из Ворзеля.

Она призвала лидеров мировых государств и граждан этих стран помочь в организации гуманитарных коридоров в Украине.

Темы: эвакуацияРосcияУкраинавойна
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