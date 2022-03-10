Українські захисники відбили у загарбників "Панцир-С1"

Українські захисники відвоювали у російського загарбника самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "ССО працюють. Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1".

Деталі: З початку війни українські військові знищили в окупантів щонайменше 2 таких же "панцирника", а 1 - відібрали.

Довідково: "Панцир-С1" – це новітній самохідний ЗРГК, що може бути застосований на суходолі й на воєнних кораблях. Він має сучасне устаткування та озброєння для ураження будь-яких цілей у повітрі задля захисту цивільних і воєнних об’єктів. На етапі розробки мав словесну назву "Тунгуска".

Відповідно до відкритих даних, у російських збройних сил загалом є щонайменше 68 таких комплексів.

За окремими оцінками, експортна ціна такого ЗРГК може сягати 20 мільйонів доларів.