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Українські захисники відбили у загарбників "Панцир-С1"

Альона Мазуренко Четвер, 10 березня 2022, 18:21
Українські захисники відбили у загарбників Панцир-С1

Українські захисники відвоювали у російського загарбника самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Джерело: пресслужба ССО 

Дослівно: "ССО працюють. Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1". 

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Деталі: З початку війни українські військові знищили в окупантів щонайменше 2 таких же "панцирника", а 1 - відібрали. 

Довідково: "Панцир-С1" – це новітній самохідний ЗРГК, що може бути застосований на суходолі й на воєнних кораблях. Він має сучасне устаткування та озброєння для ураження будь-яких цілей у повітрі задля захисту цивільних і воєнних об’єктів. На етапі розробки мав словесну назву "Тунгуска".

Відповідно до відкритих даних, у російських збройних сил загалом є щонайменше 68 таких комплексів.

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За окремими оцінками, експортна ціна такого ЗРГК може сягати 20 мільйонів доларів.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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