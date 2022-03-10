Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські захисники відбили у загарбників "Панцир-С1"

Мазуренко Альона Четвер, 10 березня 2022, 19:21

Українські захисники відвоювали у російського загарбника самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Джерело: пресслужба ССО 

Дослівно: "ССО працюють. Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1". 

Деталі: З початку війни українські військові знищили в окупантів щонайменше 2 таких же "панцирника", а 1 - відібрали. 

Довідково: "Панцир-С1" – це новітній самохідний ЗРГК, що може бути застосований на суходолі й на воєнних кораблях. Він має сучасне устаткування та озброєння для ураження будь-яких цілей у повітрі задля захисту цивільних і воєнних об’єктів. На етапі розробки мав словесну назву "Тунгуска".

Відповідно до відкритих даних, у російських збройних сил загалом є щонайменше 68 таких комплексів.

За окремими оцінками, експортна ціна такого ЗРГК може сягати 20 мільйонів доларів.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: РосіявійнаУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

США нададуть Україні безпілотники, які мають лише дві країни

Біля театру в Маріуполі були написи "Діти" для пілотів авіації

Волонтери повідомляють, що українського парамедика "Тайру" взяли в полон

відео"Азов" показав відео полювання на танки РФ у Маріуполі

США оголосили про надання Україні систем ППО на прохання Зеленського

Російські війська знову обстріляли Київ: влучили в приватні будинки

Усі новини...
Росія
Українські захисники на Чернігівщині захопили 10 робочих танків окупантів
Голова НАЗК потролив Шойгу, надіславши листа-подяку "за корупцію в російській армії"
Російські війська в Бердянську: мітинги за Україну, прострочена гуманітарка та надія на ЗСУ
Останні новини
01:33
США будуть платити за інформацію про активи російських олігархів
01:26
Зеленський: Російська авіація цілеспрямовано скинула бомбу на драмтеатр у Маріуполі
01:19
Зеленський: Нема злочину, якого б не скоїли російські військові
01:13
Зеленський розповів про суть нового військового союзу U24
01:12
Україна розплачується за помилки Заходу – британський прем’єр
01:08
Росія втратить більше, ніж у афганській та чеченській війнах разом – Зеленський
01:06
Зеленський назвав чіткі пріоритети на переговорах з РФ
00:57
Українські військові знищили російський СУ-25, ще один — підбили
00:54
Націоналізація, "дядя Ваня" та відлік до дефолту: економічні підсумки 16 березня
00:42
Путін застосовує в Маріуполі свою улюблену середньовічну тактику
Усі новини...