Украинские защитники отбили у захватчиков "Панцирь-С1"

Украинские защитники отвоевали у российского захватчика самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1".

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "ССО работают. Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1".

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Детали: С начала войны украинские военные уничтожили у оккупантов по меньшей мере 2 таких же "панцирника", а 1 - отобрали.

Справка: "Панцирь-С1" – это новейший самоходный ЗРПК, который может быть применен на суше и на военных кораблях. Он оснащен современным оборудованием и вооружением для поражения любых целей в воздухе для защиты гражданских и военных объектов. На этапе разработки имело словесное название "Тунгуска".

Согласно открытым данным, у российских вооруженных сил в целом имеется не менее 68 таких комплексов.

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По отдельным оценкам, экспортная цена такого СКГК может достигать 20 миллионов долларов.