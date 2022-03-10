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Макрон: ЄС не може почати процедуру вступу з країною у стані війни

"Європейська правда"Четвер, 10 березня 2022, 18:31
Макрон: ЄС не може почати процедуру вступу з країною у стані війни
ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франції Еммануель Макрон вважає нереальним вести переговори про вступ в ЄС з країною, яка перебуває у стані війни.

Про це Макрон заявив перед початком саміту лідерів в четвер ЄС у Версалі, повідомляє "Європейська правда".

"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з країною, яка перебуває у стані війни? Я так не думаю", - сказав Еммануель Макрон.

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Проте він сказав, що хоче надіслати "сильний сигнал" Україні, Молдові та Грузії, які нещодавно подали заявки на членство.

За інформацією ЗМІ, лідери ЄС на неформальному саміті у четвер збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.

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Тим часом президент Володимир Зеленський заявив у четвер, що Україна чекає на конкретний сигнал від лідерів ЄС. Він додав, що Україна готова працювати з тими державами ЄС, які наразі скептичні щодо інтеграції України.

Детально про заявку України щодо членства дивіться у пояснювальному відео ЄвроПравди або читайте у статті "До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ"

Теми: МакронЄСвійна
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