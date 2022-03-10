Макрон: ЕС не может начать процедуру вступления со страной в состоянии войны
Президент Франции Эммануэль Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС с находящейся в состоянии войны страной.
Об этом Макрон заявил перед началом саммита лидеров ЕС в четверг в Версале, сообщает "Европейская правда".
"Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю", - сказал Эммануэль Макрон.
Однако он сказал, что хочет послать "сильный сигнал" Украине, Молдове и Грузии, недавно подавшим заявки на членство.
По информации СМИ, лидеры ЕС на неформальном саммите в четверг собираются пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине ускоренное членство в ЕС.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что не видит возможности скорейшего присоединения Украины к ЕС, заявляя, что такой ускоренной процедуры вступления не существует.
Между тем президент Владимир Зеленский заявил в четверг, что Украина ждет конкретный сигнал от лидеров ЕС. Он добавил, что Украина готова работать с теми государствами ЕС, которые сейчас скептически настроены по поводу интеграции Украины.
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Подробно о заявке Украины о членстве смотрите в пояснительном видео ЕвроПравды или читайте в статье "В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении"